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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ORDU - Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

ORDU - Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

- Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü binası - Adliye binası - Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri - Zanlının adliyeye getirilmesi - Gazetecilerin zanlılara soru sorması Ordu 'daki cinayet - Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındıORDU (AA) - Ordu 'nun Korgan ilçesinde yaşlı kadının evinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde öldürülmüş bulunan Makbule Sarı (74) cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.Soruşturma kapsamında yüzü aşkın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 2 şüpheliyi tespit etti.Ekipler, şüpheli H.G'yi (27) olayın meydana geldiği ilçede, yeğeni S.U'yu (23) ise Aksaray'da gözaltına aldı.Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen dayı yeğen, Fatsa Adliyesine sevk edildi.

Yaşlı Kadın Güvenlik Kamerası İtiraf Cinayet İstihbarat 

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