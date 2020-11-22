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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ordu kısıtlamaya uydu

Ordu kısıtlamaya uydu

Boş sokak ve caddelerden detaylar

Hafta Sonu Hayvan 

-Genel detay
-Dönerci detay
-Sokak hayvanları

( ORDU ) ORDU

- Türkiye genelinde hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ordu’da sokak ve caddeler ıssız kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, hafta sonu kısıtlamalarına dün akşam itibariyle başlandı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da sona erdi. Kısıtlamanın ikinci gününde de uygulama Ordu’da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı. Şehrin işlek cadde ve sokaklarında sadece paket servisi yapan lokanta ve restoranlar hizmetlerini sürdürürken, sokak ve caddelerde görevliler denetimlerde bulundu.
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