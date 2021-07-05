ORDU - İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

- İnşaat alanı - İşçinin düştüğü bina inşaatı - Jandarma ekipleri Ordu 'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiORDU (AA) - Ordu 'nun Perşembe ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Efirli Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan F.Ö. (56), dengesini kaybederek birinci kattan düştü.Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde F.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.F.Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Yetkili firma sahibi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
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