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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ORDU - İhtiyaç sahipleri sosyal marketten alışveriş yapabilecek

ORDU - İhtiyaç sahipleri sosyal marketten alışveriş yapabilecek

- Ordu 'da açılacak sosyal market - Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in marketi gezmesi - Hilmi Güler'in konuşması - Sosyal marketten görüntü Ordu 'da ihtiyaç sahipleri sosyal marketten alışveriş yapabilecekORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak amacıyla Sosyal Market Projesini hayata geçiriyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde kurulan ve dezavantajlı vatandaşlara hizmet verecek sosyal markette, temizlikten gıdaya, kıyafetten ev tekstiline kadar birçok ürün bulunacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların son durumu hakkında bilgi almak için sosyal markette incelemelerde bulundu.Güler, belediyecilikte çok önemli bir konuda çığır açıcı bir çalışmayı başlattıklarını ifade etti.
Markette para değil, iyilik geçeceğine işaret eden Güler, "Bir iyilik Ordu 'su kuruyoruz. 19 ilçeye buradan online olarak sipariş veren, ihtiyacı olan kardeşlerimize tedarikte bulunan bir sosyal market açtık. Arkadaşlarımız bunun programını da yazdılar. Tamamen yardımlaşma ve desteğe dayanan bir çalışma." ifadesini kullandı.Yakın zamanda hizmete açılacak markette, ihtiyaç sahibi olarak belirlenen vatandaşlara burada kullanabilmeleri için "Kart 52" adlı alışveriş kartı verileceğini anlatan Güler, şunları kaydetti:"Dezavantajlı vatandaşların muhtaçlık durumuna ve hane halkındaki kişi sayısına göre kartlarına sosyal markette geçerli olacak şekilde alışveriş puanları yüklenecek. Vatandaşlar isterlerse sosyal markete giderek, isterlerse mobil uygulama üzerinden Kart 52 bilgilerini girerek online alışveriş yapabilecekler. Online alışveriş yapan vatandaşların ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aynı gün içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak."

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