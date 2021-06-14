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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ORDU - Haber alınamayan kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ORDU - Haber alınamayan kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

- Olay yeri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Ordu 'da haber alınamayan kişi silahla vurulmuş halde ölü bulunduORDU (AA) - Ordu 'nun Altınordu ilçesinde haber alınamayan kişi, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, dün akşamdan beri Ergin Öztürk'ten (35) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.Öztürk'ün bulunması için çalışma başlatan ekipler, bir barınağın yakınında silahla vurulmuş kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki Yaylacık mevkisine gitti.Olay yerinde yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Öztürk olduğu tespit edildi.Öztürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Cesedin yanında boş kovan bulan jandarma olay yeri inceleme ekipleri, bölgeye yakın yerdeki otomobille alanda geniş çaplı inceleme yaptı.

A Haber Jandarma Olay Yeri İnceleme Bild Avcılık 

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