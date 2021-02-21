Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ORDU - Düştüğü derede donma tehlikesi geçiren köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

ORDU - Düştüğü derede donma tehlikesi geçiren köpek belediye ekiplerince kurtarıldı

- Dereye düşen köpeği belediye ekiplerinin kurtarma çalışması Ordu 'da düştüğü derede donma tehlikesi geçiren köpek belediye ekiplerince kurtarıldıORDU (AA) - Altınordu ilçesinde dereye düşen bir köpek donma tehlikesi geçirdi.Alınan bilgiye göre, ilçenin Kuylu Mahallesi'ndeki Civil Deresi'ne düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu Altınordu Belediyesi ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipteki bir görevli, suda donma tehlikesi geçiren köpeği kucağına alarak uygun bir alana taşıdı.Ekiplerin bir süre yakından ilgilendiği köpek, daha sonra belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Köpek Bild Hayvan Barınağı Donma Tehlikesi Hayvan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement