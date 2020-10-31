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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu’dan İzmir’e yardım eli

Ordu’dan İzmir’e yardım eli

Yardım tırından detaylar

Deprem Harekete Geç Şili 

-Yola çıkması
-OBB Başkan Danışmanı Burhan Sakallı’nın açıklaması

( ORDU ) ORDU

- Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında bölgeye 5 bin kişilik yemek servis kapasitemi mobil mutfak tırı’nı bölgeye gönderdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Arama kurtarma ekipleri 5 bin kişilik yemek servisi yapan tam donanımlı mobil mutfak tırını bölgeye sevk etti.
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