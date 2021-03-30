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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ordu’daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Ordu’daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yangını söndürme çalışmaları

Güvenlik Güçleri Mobilya Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekipleri çalışmaları
-Genel detaylar
-Olayı anlatan anons
-Detay

( ORDU )- Mobilya üretim tesisinde başlayan ve düğün salonuna da sıçrayan yangına müdahale sürüyor ORDU

- Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan ve büyüyerek yan tarafındaki düğün salonuna da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana gelen yangında, bir mobilya üretim atölyesi yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yan tarafında bulunan düğün salonuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye, tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edilirken, güvenlik güçleri de alanı kontrol altına aldı. Belediye ekiplerinin yangını söndürmek için su tankerleriyle destek verdiği olayda, gösterilen tüm çabalara rağmen iki binada tamamen yanarak küle döndü. Ekipler, yangını kısmi olarak kontrol altına alırken, her iki tesiste büyük çaplı maddi hasar oluştu.
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