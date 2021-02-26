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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ordu'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Ordu'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

Emniyetin operasyon hazırlıkları

Adli Kontrol Kamu Görevlisi Tefecilik Suç Örgütü Nitelik 

-Operasyondan detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da düzenlenen ve 5 kişinin gözaltına alındığı tefecilik operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından organize suç örgütüne yönelik, aralarında kamu görevlisinin yer aldığı 5 şüphelinin yakalanması amacıyla 4 adreste, 12 ekip, 42 personelin katılımı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonunda şüphelilerin, 'örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama, tefecilik, rüşvet, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve suçluyu kayırma' suçlarının yer aldığı 13 eylemin failleri oldukları tespit edildi. Operasyon kapsamında bugün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor. (SK)
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