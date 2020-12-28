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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Ordu’daki orman yangını kontrol altına alındı

- Ordu’daki orman yangını kontrol altına alındı

genel görüntüler

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-itfaiye görüntü
-orman işletme müdürü röpörtaj
-genel görüntüler

( ORDU )- Ünye Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı:- “Yangını kontrol altına aldık” ORDU

- Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucu bugün kontrol altına alındı. Çatalpınar ilçesine bağlı Akkaya ve Kayatepe Mahallelerinde bulunan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Fatsa Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Saat 16.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede alana yayılan yangını söndürmeye çalışan ekipler, ulaşım sıkıntısı nedeniyle bir süre alana ulaşamadı. Gece boyunca, Fatsa Orman İşletme Şefliği ekiplerinin el ile müdahale çalışması sonucunda yangın, bölgede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ulaşım sıkıntısının olduğu ve müdahalenin zor olduğu yangın bölgesinde ekipler, tarım aletleri ve gerekli ekipmanlar ile yangına müdahale etti. Yangının orman alanına bir zararı olmadı Çoban ateşi veya bahçe temizliğinden dolayı bu bölgede yangının çıktığını belirten Ünye Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı, "Orman alanına bu yangının herhangi bir zararı yok. 0.5 ile 0.6 hektar arasında çizgi şeklinde devam eden bir örtü yangını oldu. Ormanlık alandaki ağaçlara herhangi bir zararı yoktur. Yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı” dedi.
Dün akşam saatlerinde yangının çıktığını hemen yetkili ekiplere durumu bildirdiklerini ifade eden mahalle sakinlerinden Mustafa Gündüz, “Önceki yıllarda da bu tür yangınlar çıkıyordu. Ormanlık alan olduğu için ulaşılması çok zor. Ekipler elinden geleni yapıyor. Aldığımız bilgiler neticesinde çok şükür ormanlık alandaki ağaçlara zarar vermemiş” diye konuştu.
(AA-SLH-
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