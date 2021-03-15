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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ordu’da yüksekten düşen kedi, ilk yardıma rağmen telef oldu

- Ordu’da yüksekten düşen kedi, ilk yardıma rağmen telef oldu

Yüksekten düşen kedi

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Çatı Katı Sekte Nadan 

-Kediye olay yerinde ilk müdahalenin yapılması
-Detaylar
-İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çinşicoğlu ile röp.
-Detay

( ORDU )- 4 katlı binadan düşen ve ilk müdahaleleri yapılan kedi, ekiplere teslim edilemeden telef oldu ORDU

- Ordu’nun Kumru ilçesinde 4 katlı binanın çatısından düşen kedi, ilk müdahale ve iğne yardımıyla hayata döndürülmeye çalışıldı. Kedi, belediye ekiplerine teslim edileceği esnada telef oldu. Kumru Demircili Mahallesi’nde, 4 katlı binanın çatı katında bir kedinin mahsur kaldığının fark edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verileceği esnada kedi çatıdan düştü. Veteriner hekimlerin farklı bölgelerde olmasından dolayı Kumru İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Çinicoğlu’na bilgi verildi.
Çinicoğlu, yaralı kediye ilk müdahaleyi yaparak, hayata döndürmeye çalıştı. Bir süre sonra hareket etmeye başlayan kedi, görevlilere teslim edileceği esnada telef oldu. (ME-SLH-
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