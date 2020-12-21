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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı

Olay yerinden detaylar

Hastane Jandarma Trafik Kazası Bild Trol 

-Kaza detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Ulubey ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 52 HT 207 plakalı kamyonet ile S.Y. idaresindeki 34 DCL 813 plakalı otomobil çapıştı. Kazanın etkisiyle, kamyonet sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.N.İ. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu’daki hastanelere götürülürken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SK
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