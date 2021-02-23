Ordu’da tedbirler sıklaştırıldı

-Sefa Okutucu'nun açıklaması



( ORDU ) -- Ordu’nun 19 ilçesinde kurum kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, alt-üst geçitler, otogarlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor ORDU



- Son günlerde vaka sayısının oldukça artış gösterdiği Ordu’da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sıklaştırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 15-21 Şubat tarihleri arasında vaka artış oranına göre Ordu ili ilk üç sırada yer aldı. Pandeminin ilk gününden bu yana titiz bir çalışmayla vaka sayısı en yüksek şehirler içinde birinci sırada yer alan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tedbirlerini daha da artırdı. 19 ilçede ortak kullanım alanlarını öncelikli kılan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; kurum kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, alt-üst geçitler, otogarlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor. Ordu’nun son süreçte en yüksek vaka artışı yaşayan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Bu süreçte gelen tüm taleplerin yanında vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları, okullar, camiler, kurum-kuruşlar olmak üzere halkımızın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmasını daha sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Daire Başkanı Okutucu şöyle konuştu: “Kovid-19 Virüsünün ilk başladığı günden bu yana Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun şekilde maske, mesafe ve temizlik konusunda ciddi önlemler alıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından şehrimizin Karadeniz’de yüksek vakalara sahip birinci il olduğu açıklaması yapıldı. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte gelen tüm taleplerin yanında vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları, okullar, camiler, kurum-kuruşlar olmak üzere halkımızın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmasını daha sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok dikkat etmesi ve kurallara uyarak bulaşın ve temas artışının önüne geçmesi gerekmektedir” (MAK-MAY-



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