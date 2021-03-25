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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'da şüpheli valiz paniği

Ordu'da şüpheli valiz paniği

Bomba imha uzmanı olay yeri çalışması

Otopark Görevlisi Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Şüpheli Valiz Polis Ekipleri 

-Durdurulan trafik
-Genel detay
-Olay yeri ekiplerinin çalışması
-Valiz sahibinin teslim alması ve ekip otosu ile karakola götürülmesi
-Vatandaş ve otopark görevlisi ile röportaj

( ORDU )- Bomba imha uzmanları şüpheli paketi fünye ile imha etmeye hazırlanırken, olay yerine gelen sahibi valizi teslim aldı- Olay yerinde kontrol edilen valizden ise kişisel eşyalar ve çamaşır çıktı ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan şüpheli bir valiz, paniğe yol açtı. Olay, Yeni Mahalle, eski otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde terk edilmiş bir valiz gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Şüpheli paket olabileceğine dair ihbar alan polis ekipleri, bölgeyi koruma altına alarak, çevredeki vatandaşları alandan uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları valizi inceledi, trafik durduruldu İhbar üzerinde çevrede alınan geniş güvenlik kapsamı sonrası olay yerinde gelen bomba imha uzmanı ekipler, özel korunaklı kıyafetle şüpheli valizi incelemeye başlarken, trafik ekipleri de Karadeniz Sahil Yolu'nu Giresun istikametine geçici olarak durdurdu. Ekipler, fünye ile paketi patlatacağı esnada sahibi gelerek, valizi teslim aldı. İncelemelerin ardından valizin içerisinden kişiler eşyaların çıktığı belirlendi. Yol, polis ekiplerince tekrar trafiğe açılırken, çevredekiler ise rahat bir nefes aldı. Çevredekiler, polis ekiplerinin olaya anında müdahale ettiklerini belirtip önlemler aldığını belirtirken, olay yerinin yanında bulunan otopark görevlisi Erim Varol, şüpheli valiz ihbarı üzerine polis ekiplerine bilgi verdiklerini, polis ekiplerinin gelerek gerekli önlemler doğrultusunda incelemelerin yapıldığını aktardı. Valiz sahibine ulaştıklarını ifade eden Varol, müdahale etmeden valizin sahibine teslim edildiğini söyledi.

Valizin sahibi, sorgusu alınmak üzere karakola götürüldü.
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