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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar toprağa verildi

Ordu’da sulama göletinde boğularak ölen çocuklar toprağa verildi

Ali Kutlu cenaze getirilmesi

Kabristan A Haber Jandarma Lise Öğrencisi Lise Öğrenci 

-Helallik ve namaz
-Çocukların fotoğrafı

( ORDU )- Okul arkadaşı olan ve Kabadüz ilçesinde serinlemek için girdikleri gölette boğulan 16 yaşındaki iki çocuk, Ordu’nun Ulubey ilçesinde toprağa verildi ORDU

- Ordu’nun Kabadüz ilçesinde dük akşam saatlerinde serinlemek amacıyla gölete giren ve boğularak cesetlerine ulaşılan lise öğrencisi okul arkadaşı 2 çocuk son yolculuğuna uğurlandı.Çambaşı Yaylası'nda bulunan Kabalak Göleti'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Berat Genç (16) ve Ali Kutlu (16) adlı iki arkadaş sıcaktan bunalınca serinlemek amacıyla gölete girdi. Bir süre sonra gölette çırpınmaya başlayan çocuklar gözden kayboldu. Vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ekibi kaybolan çocukları aramaya başladı.
Ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından göletten çıkardı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Yapılan otopsi ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerin arından cenazeler, Ulubey ilçesindeki farklı mahallelere gönderildi. Ali Kutlu’nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından Ulubey ilçesinde bağlı Ohtamış Mahallesi’nde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Kutlu’nun cenazesi ardından aynı mahallede kılınan cenazenin ardından mahalle kabristanlığına defnedildi.Berat Genç’in de cenazesi Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Ulubey ilçesine bağlı Doğulu Mahallesi’ne getirildi.
Helallik alınmasının ardından Genç’in de cenazesi toprağa verildi.

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