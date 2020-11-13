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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Ordu’da sigara denetimleri sürüyor

Ordu’da sigara denetimleri sürüyor

Denetimler

Sigara Yasağı Para Cezası Alabalık Yasaklar Sigara Denetimi 

-Sokakta insanların uyarılması
-Genel detaylar
-Bekir Ilgın röp.
-Detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sigara ve alınması gereken diğer tedbirlere yönelik denetimler sürüyor. Artan korona virüs vakaları ve İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen kısıtlamalar kapsamında Ordu’da korona virüs denetimi gerçekleştiriliyor. Cadde ve sokaklarda polis, zabıta ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, sigara, maske, mesafe hijyen ve diğer konularda insanlara uyarılarda bulunuyor, uymayanlar hakkında ise cezai işlem uyguluyor. “Ordu’da yasaklara büyük oranda uyuluyor” Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Bekir Ilgın, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca trafiğe kapalı olan sokak ve caddelerde sigara denetimi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerin geç saatlere kadar devam ettiğini ifade eden Ilgın, “Genelde insanların uyduklarını görüyoruz ve denetimlerde herhangi bir olumsuzluğu rastlanmıyoruz. Şu anda polis ve zabıta görevlilerimiz hariç 32 personelimiz görev alıyor, polis ve zabıta ekiplerimiz de eşlik ediyorlar. Ordu’da sigara yasağının erkenden gelmesi iyi oldu, insanlar sigarayı bahane edip maske kullanmıyorlardı" dedi.
Ilgın ayrıca, sigara yasağına uymayıp sigara içenlere, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda 900 lira idari para cezasının uygulanacağını belirtti.
Öte yandan ekipler, şehrin kalabalık ve trafiğe kapalı sokak ve caddelerinde insanları sosyal mesafe, hijyen, maske ve sigara kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, insan kalabalığının olduğu işyerlerinde ise denetimlerini sürdürdü.
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