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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ordu’da şehir bandosu çocukların yüzünü güldürdü

Ordu’da şehir bandosu çocukların yüzünü güldürdü

Şehir bandosunun cadde ve sokak konserlerinden detaylar

( ORDU ) ORDU

Bayram Coşkusu Sokağa Çıkma Yasağı 


- Ordu’da Kent Orkestrası ve Şehir Bandosu, sokak ve caddelerde gerçekleştirdiği konserler ile Ordululara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu bu yılda evlere taşındı. Çocukların evlerde buruk geçen bayram kutlamalarına kayıtsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen etkinlik kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Şehir Bandosu, Ordu’nun birçok ilçesinde sokakları gezerek, çaldıkları şarkılarla balkonları dolduran vatandaşlara ve çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşattı. 23 Nisan nedeniyle bayraklar ve balonlarla evlerini süsleyen Ordulular, Kent Orkestrası’na coşku ve heyecanla balkonlardan eşlik ederken düzenlenen etkinlik ise tam not aldı.
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