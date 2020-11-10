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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Ordu’da saat 09.05’te hayat durdu

Ordu’da saat 09.05’te hayat durdu

Sokaktan detay

Saygı Duruşu 

-İnsanların saygı duruşunda bulunması
-İstiklal Marşı okunması
-İnsanların normale dönmesi

( ORDU ) - ORDU

- Ordu’da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla saat 09.05’te sirenlerin çalması ile birlikte hayat durdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte caddelerde yürüyen insanlar saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı okudu. (SK-SLH-Y)
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