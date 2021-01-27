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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu'da örtü yangınları devam ediyor

Ordu'da örtü yangınları devam ediyor

YANGIN BÖLGESİ GÖRÜNTÜ

Ormanlı Gesi Şiddetli Rüzgar Sizce Yangına Müdahale 

-YANGIN DETAY GÖRÜNTÜ
-OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

( ORDU )- Ünye'de son bir haftada 7. örtü yangını ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılırken, ilçenin farklı noktalarında son bir haftada 7 örtü yangın meydana geldi. Ünye’nin Günpınarı Mahallesi’nde saat gece 23:30 sıralarında vatandaşların bahçe temizliği nedeniyle çıktığı iddia edilen ormanlık alanda örtü yangını meydana geldi. Yangını gören mahalleli ve yanan ormanlık alanın sahipleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ile Ünye Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, diğer yandan şiddetli rüzgarlar ise yangının büyümesine neden oluyor. Devam eden yangının kontrol altına alınması için ekipler olay yerinde çalışma yaparken, itfaiye ekiplerine bağlı su tankerleri ise yangın bölgesinde bekletiliyor. "Yangınlarda bilinçsizlik veya sabotaj ihtimali" Son bir hafta içerisinde Ordu ilçeleri ve Ünye genelinde bir çok yerde çeşitli yangınlar meydana gelirken, yetkiler ise sabotaj veya bilinçsizce ateş yakılması nedeniyle çıktığını düşünüyor. Yetkililer sık sık vatandaşlara ateş yakılmaması uyarısında bulunurken, son zamanlarda meydana gelen yangınların ise bilinçsizce veya sabotaj olma ihtimali nedeniyle de araştırılması yapılıyor.
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