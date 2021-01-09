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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu'da örtü yangını söndürüldü

Ordu'da örtü yangını söndürüldü

Yanan bölgeler(cep telefonu görüntüsü)

( ORDU ) ORDU

Sosyal Medya Ormanlı Cep Telefonu Trol 


- Ordu'nun Ünye ilçesinde bahçe çalışması sonrası yakılan çalıların neden olduğu yangın söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Saylan Mahallesi Güneşli mevkiinde vatandaşların fındık bahçelerinde yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle kısa bir sürede geniş bir alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangın orman ekiplerinin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yangınla alakalı açıklama yaparak, "Arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yaptılar. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü" dedi.

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