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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı

- Ordu'da minibüs ile pikap çarpıştı: 12 yaralı

OLAY YERİ SICAK GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-KAZAZEDELERİN AMBULANS İÇİNDE GÖRÜNTÜLER
-KAZA BÖLGESİ DİĞER DETAY GÖRÜNTÜLER

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Devlet Yolu Gölevi Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U dönüşü yapmaya çalışan Sezgin Doğan idaresindeki 66 FK 246 plakalı minibüse, Samsun istikametinden gelmekte olan Nurhan Durmuş'un kullandığı 52 AAR 050 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sezgin Doğan ve 66 FK 246 plakalı minibüsün içerisinde bulunan Hüseyin Güdek, Murat Ateş, Murat Sül, Senai Karayiğit, Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ile diğer araçta bulunan Nurhan Durmuş, Aynur Durmuş, Kaan Durmuş, Şevval Durmuş ve Yavuz Selim Durmuş yaralandı. Yaralılar olay yerine çok sayıda çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de bulunduğu kaza bölgesinde ise trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ziyaettin Kürşad Elbirler de kaza bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (HA-SLH-
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