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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu'da korkunç olay...Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı dikip ölüme terk ettiler

Ordu'da korkunç olay...Yaşlı kadını domuz bağı ile bağlayıp çuvala koydular, çuvalı dikip ölüme terk ettiler

Olay yerinden detay

Televizyon Yaşlı Kadın Cenaze Hırsız Polis Ekipleri 

-Muhtar röportaj
-Polisler inceleme

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Korgan ilçesinde evde tek yaşayan yalnız bir yaşlı kadın, domuz bağı ile bağlanıp, çuvala konul halde ölü bulundu. Yaşlı kadının bazı eşyalarının çalındığını öğrenildi. olay ilçeye bağlı Sarıaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinde tek yaşayan Makbule Sarı’dan (74) haber alınamaması üzerine yetkililere bilgi verildi.
Yapılan inceleme sonrası yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. “Her tarafı bağlanmış, çuvala konulup dikişmiş” Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine ihbarda bulunduklarını söyledi.

İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, “İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler” dedi.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için gönderilirken, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma yürütüyor. (SK
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