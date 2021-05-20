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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da kestiği ağacın altına kalan yaşlı şahıs, 112 ekiplerince kurtarıldı

Ordu’da kestiği ağacın altına kalan yaşlı şahıs, 112 ekiplerince kurtarıldı

112 ekiplerinin olay yerine ulaşması

İlk Müdahale Hastane Bild Ormanlı Gesi 

-Yaralı şahsa müdahale
-Yaralı şahsın taşınması
-Detaylar

( ORDU ) - ORDU

- Ordu’da ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak yaralanan yaşlı vatandaş, 112 Acil Servis ekiplerince kurtarılarak, hastaneye götürüldü. Olay, Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda ağaç temizlik amaçlı ağaç kesen 73 yaşındaki Kemal Göktepe, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada Göktepe’nin kestiği ağaç da üzerine devrildi. Çevredekilere seslenerek yardım isteyen Göktepe’yi duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ulaşımın olmadığı, dik yokuşun bulunduğu alana sedye ve ilkyardım çantaları ile ulaşarak, vatandaşların da yardımıyla yaralı şahsa ulaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Göktepe, sedye yardımıyla ambulansa taşındı. Şuan için hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Göktepe, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (SK
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