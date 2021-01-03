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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ordu’da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu

Ordu’da Kent Orkestrası vatandaşlara moral oldu

Kent Orkestrası’nın şehir turu detaylar

( ORDU ) ORDU

Canlı Performans Forma Kışla 


- Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sokağa çıkma kısıtlamasında Altınordu ilçesindeki mahallelerde gezerek canlı performans ile vatandaşlara moral oldu. Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasıyla vatandaşlar kurallara uyarak evlerine kapandı. Kısıtla sürecinde ise Büyükşehir Belediyesi vatandaşların morallerini yüksek tutmak için Kent Orkestrası eşliğinde Altınordu ilçesinin mahallerini gezerek konser verdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nı gören, duyan 7’den 70’e herkes balkonlarına çıkarak alkışlarla eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Bu zor günlerde vatandaşlara moral vermek amacıyla Kent Orkestrasının sokak sokak gezerek konserler düzenlediğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Onların gönüllerine biraz da olsun su serptiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki günlerde de orkestramız vatandaşlarımızı eğlendirmeye, moral vermeye devam edecek” dedi.
Başkan Güler şöyle devam etti: “Bu zor günlerde bir nebzede olsun vatandaşlarımıza moral olmak için kent orkestramızla sokak sokak gezerek vatandaşlarımızı eğlendirmek istedik. Orkestramızın çaldığı birbirinden değerli parçalarla vatandaşlarımız balkonlara, camlara çıkarak alkışlarla bizlere ortak oldular. Onların gönüllerine biraz da olsun su serptiysek ne mutlu bize. Bundan sonraki günlerde de orkestramız vatandaşlarımızı eğlendirmeye, moral vermeye devam edecek. Kısıtlamalara ve kurallara uyarak evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günleri de hep birlikte atlatacağız”
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