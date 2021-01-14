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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'da kaza sonrası otomobil alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da kaza sonrası otomobil alev topuna döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden detaylar

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Trol 

-Yanan araçtan detay
-Ekiplerden detay
-Söndürme çalışmaları
-Röportaj
-Araçların çekilmesi

( ORDU )- 4 aracın çarpıştığı kazada araçlardan birisi yandı ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpıştığı trafik kazasında araçlarda yangın çıktı, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Fatsa-Samsun karayolu, Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 otomobil, bir cip ve otobüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan ikisi alev alarak yanmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yanan araçları söndürürken, yaralı olan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Trafiğin geçici olarak kontrollü sağlandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-SLH-
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