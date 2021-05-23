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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Ordu’da izolasyon ihlali yapan Kızılay görevlisi denetime yakalandı

Ordu’da izolasyon ihlali yapan Kızılay görevlisi denetime yakalandı

Denetim detay

Polis Karantina Para Cezası Akalan Polis Ekipleri 

-Tespit edilen araçtan detay
-Cezai işlem
-Sağlık Müdürlüğü aracına alınması

( ORDU -ÖZEL)- İzolasyon ihlalinden 3 bin 180 TL para cezası kesilen şahsa ayrıca kısıtlama tutanağından da para cezası uygulandı- Kızılay görevlisi, Sağlık Müdürlüğü aracı ile karantina yurduna gönderildi ORDU

- Ordu’da, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, temaslı olduğu için izolasyonda olmasın gereken ve aracıyla seyir halinde olan bir kişiyi tespit etti. Kızılay görevlisi olduğu öğrenilen şahsa, 3 bin 180 TL ile kısıtlama ihlalinden de idari para cezası uygulandı. Tüm Türkiye’de uygulanan 17 günlük tam kısıtlamanın ardından hafta sonları uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamaları da sürüyor. Ordu’da da polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Altınordu ilçesinde denetim yapan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim esnasında durdurdukları bir aracın şoförünün, korona virüs temaslısı olduğunu ve izolasyonda olması gerektiğini tespit etti. İzolasyon ve kısıtlama ihlalinden ceza yazıldı Karadeniz Sahil yolu üzerinde durdurulan aracın sürücüsü Yakup S.’ye, izolasyon ihlalinden 3 bin 180 TL idari para cezası ile kısıtlama ihlalinden idari para cezası uygulandı. Şahıs, işlemlerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü aracı ve filyasyon ekipleriyle karantina yurduna gönderildi, 52 NB 006 plakalı aracı ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Öte yandan şahsın, Türk Kızılay Fatsa Şubesi’nde görevli olduğu öğrenildi.
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