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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi

Ordu'da ilk kurbanlıklar pazara indi

drone görüntüsü

Alım Gücü Kurban Pazarı Allah Hayvan 

-Pazarda kurbanlıklar
-Besici Nihat Arslan ile röp.
-Kurban pazarından detay görüntü

( ORDU -DRONE) ORDU

- Kurban Bayramı'na bir ay kala Ordu'nun Ünye ilçesinde ilk kurbanlıklar pazara indi.Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşları kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü.
Ünye'nin Çatalpınar Mahallesi'nde bulunan kurban satış pazarında besiciler satışlara başladı.
Kurbanlıklar pazara iner inmez satışların hızlı başladığını söyleyen 15 yıllık besici Nihat Arslan, pandemiye rağmen geçen seneye oranla bu yıl satışların iyi olmasını beklediklerini, çekişmeli pazarlıkların yaşanacağı pazarda şimdiden 15 kurban satışı gerçekleştirdiğini ifade etti.
"Fiyatlar 60 ila 70 bin arasında"Arslan, "Kurban fiyatlarımız ortalama 60 ila 70 bin lira arasında gidiyor. İnşallah bu seneki satışlarımız yine iyi olacaktır. Şu anda bizim elimizde müşterilerimizin isteğine göre daha büyük olan kurbanlıkları pazara getirebiliyoruz. Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla büyük bir değişim var. Çünkü et fiyatları yükseldiği zaman ister istemez maliyette yükseliyor. O yüzden de et fiyatları mecburen yükselmek zorunda. Genellikle vatandaşlarımız büyük hayvanlarda 7 hisseye giriyor ancak kurbanlıkların kilogramlarına göre 4 veya 2 hisseye giren vatandaşlarımız da oluyor" dedi.
"Şimdiden 80 kurbanlığımızdan 15 tanesini sattık"Pandemi nedeniyle geçen seneye göre kurban pazarının yeniden hareketli olacağını söyleyen Arslan, "Geçen sene gibi pazarımızın yeniden hareketli olacağını düşünüyoruz. Çünkü 80 adet kurbanlıklarımızın 15 tanesinin satışını gerçekleştirdik. Daha yeni başladık. Ama inşallah hepsini satıp yeniden arabayla kurbanlık getireceğiz. Bazı müşterilerimizde alım gücüne dayalı olarak ufak kurbanlıklarımız da var" diye konuştu.
"Kapak (diş) atmayan hayvanı kurban diye kesmeyin"Kurbanlık hayvanlarda kapak (diş) atma konusunda uyarılarda bulunan Nihat Arslan, "Halkımız lütfen şunu çok iyi bilsin. Kapak (diş) atmayan hayvanları lütfen kimse kurbanlık diyerek kesmesinler. İki yaşını geçen hayvanlara bile aldanmayın. Lütfen bilen bir kişiye kurbanın ağzına baktırın. Bu kurbanlıklarda çok önemlidir" şeklinde konuştu.

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