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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Ordu’da havai fişek ve lazer gösterisi

- Ordu’da havai fişek ve lazer gösterisi

Hava fişek, ve lazer gösterileri

Gökyüzü Dilek Feneri Havai Fişek Irak 

-Dilek fenerlerinin gökyüzüne bırakılması

( ORDU ) ORDU

- Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında havai fişek ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.
Ayışığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle 97 adet dilek feneri havaya bırakıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından da Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.
Etkinlikleri kent protokolünün yanı sıra vatandaşlar izledi.
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