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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ordu'da gölete giren 2 genç boğuldu

Ordu'da gölete giren 2 genç boğuldu

- Bölgeye gelen ekipler - Gölet - Ambulanslar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıGölete giren 2 genç boğulduORDU (AA) - Ordu 'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu.Alınan bilgiye göre, yayla sakinlerinin, Kabalak mevkisinde gölete iki gencin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Jandarma, sağlık, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve dalgıç ekiplerinin, olay yerine gelmesiyle arama çalışması başlatıldı.Ekiplerin çalışmasının ardından bulunan 2 gencin cesedi, sudan çıkarılarak ambulansa alındı.Kimlik tespit çalışmasında cenazelerin Berat Genç (16) ve Ali Kutlu'ya (16) ait olduğu belirlendi.Genç ile Kutlu'nun cenazeleri, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cenaze Sudan 

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