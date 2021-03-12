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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı

Ordu'da dev dalgalar karayoluna ulaştı

Dev dalgalar görüntü

( ORDU ) ORDU

Polis Kayalı Trol 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde boyu 3-4 metreyi bulan dev dalgalar, kayalıkları aşıp karayoluna ulaştı. Karadeniz’de fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, Ordu-Samsun karayolu, sahil caddesi Balıkçı Barınağı mevkisinde kıyılara zarar verdi. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafede karayolu, dalgaların fırlattığı taşlarla kaplandı. Dalgalar nedeniyle yoldan geçen araçların zarar görmemesi için polis önlem aldı. Belediye görevlilerince yollar temizlenmeye çalışıldı. Dalgadan dolayı yolda su birikintisi meydana gelirken, kayalara çarparak yola sıçrayan dalganın 3-4 metre yükseldiği görüldü.
Dalganın devam etmesi nedeniyle araç geçişleri kontrollü sağlandı. (AA-SLH-Y)
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