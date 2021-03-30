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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü

Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

Güvenlik Güçleri Bild Mobilya Trol 

-İTFAİYE EKİPELRİNİN ÇALIŞMASI
-ALEVLER

( ORDU )- Mobilya üretim tesisinde başlayan yangın sıçrayarak, düğün salonunu da alevlere teslim etti ORDU

- Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir mobilya üretim tesisinde başlayan yangın büyüyerek, yanında bulunan düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekipleri yanığını kontrol altına almaya çalışıyor. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Efirli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir mobilya üretim atölyesinde sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. kısa sürede büyüyerek, yan tarafında bulunan düğün salonuna da sıçrayan yangın, iki binanın da yanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçleri ise bölgede geniş çaplı önlem aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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