Ordu’da boya yüklü tır devrildi

-Devrilen tırdan detay



( ORDU ) ORDU



- Ordu’nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan boya yüklü tır devrildi. Kaza, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AET 984 çekici plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle tırda yüklü olarak bulunan boya kutularının bir kısmı kenara savruldu, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazada, yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. (SK-MAY-



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