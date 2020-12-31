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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ordu’da boya yüklü tır devrildi

Ordu’da boya yüklü tır devrildi

Olay yerinden detay görüntüler

Polis Polis Ekipleri Trol 

-Devrilen tırdan detay

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde kontrolden çıkan boya yüklü tır devrildi. Kaza, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AET 984 çekici plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle tırda yüklü olarak bulunan boya kutularının bir kısmı kenara savruldu, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazada, yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı. (SK-MAY-
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