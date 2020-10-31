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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı

Ordu’da asansör yere çakıldı: 5 yaralı

olay yeri sıcak görüntüler

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-genel görüntüler

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanda bulunan asansörün düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 16 katlı bir apartmanda çalışan işçiler, aşağı inmek üzere asansöre bindi. İşçilerin 13. kattan bindiği asansör hareket halindeyken bir anda yere çakıldı. Gürültü üzerine çevredekiler hemen kaza yerine koşarken durumu da ekiplere bildirdi. Asansörün yere düşmesi sonucu yaralanan İdris Ç., Hüseyin K., Onur K., Okan K. ve Erkan A. ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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