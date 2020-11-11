Ordu’da 540 bin 300 adet fidan toprakla buluştu

-Programdan detay

-Fidanların toprağa dikilmesi

-Protokolün fidan dikimi

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( ORDU ) -- 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Ordu’nun 19 ilçesinde, 23 farklı noktada 540 bin 300 adet fidan dikimi gerçekleştirildi ORDU



- Ordu’da, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle, 19 ilçenin 23 farklı notasında toplamda 540 bin 300 adet fidan dikim etkinliği yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanlığı’nın genelgesi ile Türkiye’nin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak amacıyla her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması uygun görüldü.

Bu kapsamda, ilki geçen yıl yapılan ve her yıl 11 Kasım günü saat 11.11’de yapılması kararlaştırılan “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında Ordu’da da ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde bulunan yeşil alan üzerinde, Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Altınordu Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, pandemi dolayısıyla törensel bir organizasyon yapılmadı. Etkinlikte, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, diğer protokol mensupları ve katılımcılar tarafından 2 buçuk dönümlük alana fidan dikimi yapıldı. Ordu genelinde 19 ilçenin 23 farklı bölgesinde ise 540 bin 300 adet fidan toprakla buluştu. Fidan dikim etkinliğine, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Zafer Karamehmetoğlu, Gökhan İkitemur, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Celal Kambur, Ordu Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

(SK-SLH-Y)



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