ORDU - Çevre yolu ve şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar sürüyor
- Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki çalışmalar - Vali Tuncay Sonel'in çalışmaları incelemesi - Vali Sonel'in çalışmalarla ilgili bilgi alması - Vali Sonel'in konuşması - Vali Sonel'in çalışanlara tatlı ikramında bulunması - Vali Sonel'in çalışmalarla ilgili bilgi alması Ordu 'da çevre yolu ve şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar sürüyor - Vali Tuncay Sonel: - "Birkaç ay öncesine kadar çevre yolumuz ve şehir hastanemiz yöremizin en önemli ihtiyaçları olarak konuşulurken, şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hem çevre yolumuz, hem hastanemizin çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor"ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hem çevre yolu, hem şehir hastanesinin çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.
Vali Sonel, toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan ve 10,7 kilometrelik birinci etabı 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan Ordu Çevre Yolu Projesi'nin ikinci etap güzergahında incelemelerde bulundu.Terzili Tüneli'nde devam eden çalışmaları inceleyen Sonel, tünelin uzunluğunun 1.180 metre olduğunu belirterek, sağ tüpün açılarak kazı destekleme çalışmasının tamamlandığını, sol tüpte ise 43 metrelik bir çalışmanın kaldığını söyledi.
440 metre uzunluğundaki Akçatepe Tüneli'nin bulunduğu alana geçen Sonel, Melet Irmağı'nın, Terzili Tüneli'ne bağlanacak olan viyadük ile geçileceğini kaydetti. Sonel, Ordu Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, kent merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak yol güzergahında yapılan çalışmalar hakkında, Çevre Yolu Projesi yüklenici firma proje müdürü Naci Asilkazancı'dan bilgi aldı.Hem çevre yolunun, hem hastane inşaatının çalışmalarının güzel ve hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Sonel, şöyle konuştu:"Birkaç ay öncesine kadar çevre yolumuz ve şehir hastanemiz yöremizin en önemli ihtiyaçları olarak konuşulurken, şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hem çevre yolumuz, hem hastanemizin çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu vesileyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ordu 'muz için ihtiyaç olan çevre yolumuz ve şehir hastanemizin inşaatı bizleri çok mutlu etti." - "İnşallah yıl sonu itibariyle bu güzergahta rahatlama olacak"Vali Sonel, Ordu - Kabadüz ve Kabadüz - Çambaşı arasındaki yol yapım çalışmalarını da inceledi.Çalışmalar hakkındaki bilgileri yetkililerden alan Sonel, Çambaşı güzergahındaki yolun çok önemine işaret ederek, "Burası bizim en gözde yollarımızdan bir tanesi. Hem kayak merkezi hem de yayla olması ayrı bir özellik katıyor. Çambaşı Yaylası, Ordu 'nun turizm cazibe merkezi olması dolayısıyla yolun bitmesi önem arz ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bu güzergahta rahatlama olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.İncelemeleri sırasında yol yapımında görev alan işçilerle bir süre sohbet eden Sonel, işlerinde kolaylıklar dileyerek, onlara tatlı ikramında bulundu.Vali Sonel'e incelemeleri sırasında, Kabadüz Kaymakamı Hasan Erdoğan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Ordu 77. Şube Müdürü Sertaç Erkoç ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
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