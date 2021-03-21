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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ORDU - Binanın 6. katından düşen çocuk öldü

ORDU - Binanın 6. katından düşen çocuk öldü

- Olay yeri - Ambulansın çıkışı - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Ordu 'da binanın 6. katından düşen çocuk öldüORDU (AA) - Ordu 'da bir binanın 6. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Bilal Eymen Duran, henüz belirlemeyen nedenle 11 katlı binanın 6. katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşerek ağır yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Duran'ı Ordu Devlet Hastanesine kaldırdı.Duran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri bina ve çevresinde inceleme başlattı.

Sağlık Ekipleri 

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