ORDU - Belediye hoparlöründen vatandaşlara 'Kovid-19' uyarısı
ORDU - Belediye hoparlöründen vatandaşlara "Kovid - 19" uyarısı - Belediye aracından anons yapılması - Ordu 'da caddelerden görünüm - HES kodu kontrolü yapılması - Dezenfeksiyon çalışmaları - Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu ile röportaj Ordu 'da belediye hoparlöründen vatandaşlara "Kovid - 19" uyarısıORDU (AA) - Ordu 'da, vatandaşlar belediye hoparlöründen yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı uyarıldı.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan anonslu uyarıda, vatandaşların salgına karşı tedbirli olmaları istendi.Anonsta ayrıca, vatandaşlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.Öte yandan kolluk kuvvetleri, kentin işlek caddelerindeki HES kodu kontrolü yaptıkları vatandaşlara sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentteki kurum, kuruluşlar, okullar, toplu taşıma araçları, camiler, alt ve üst geçitler, otogarlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
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