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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Alev alev yanan araçtan detaylar

( TEKİRDAĞ )-Araçtan geriye demir yığını kaldı TEKİRDAĞ

Araç Yangını 


- Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi Uçmakdere'de bulunan paraşüt iniş alanında piknik yapan vatandaşın aracı alev alev yandı. Olay, Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi Uçmakdere mevkiinde bulunan paraşüt iniş alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. isimli şahıs, 06 BGT 846 plakalı aracıyla paraşüt iniş alanına gelerek, aracın önünde piknik yaptı. O sırada önünde piknik yaptıkları aracın iç kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı.
Aracın sahibi çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da rüzgarın etkisiyle yangın tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itafiye ekipleri, cayır cayır yanan araç yangınını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçtan geriye demir yığını kaldı. Yangının elektrik kaynaklı çıktığı düşünülüyor.
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