Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir Valiliği Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun'un görevi, enkazda kalan hayvanların kurtarılmasını sağlayıp ailesine teslim etmek veya sahiplendirmek. Altun son olarak kepçe ile enkaz çalışması yapılırken bir kedinin kepçeyle takıldığını fark edip onun kurtarılamasını sağlayarak ailesine teslim etti. Sibel Altın, "Biz enkazda ya da diğer bölgelerde kalan hayvanları kurtarmak için buradayız. Elimizden geldiği kadar mağdur hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazlarda ya da tehlikeli binalarda kalan hayvanları AFAD ekipleri ile birlikte alıyoruz. Sağlık olanları ailelerine teslim ediyoruz. Yaralı olanları tedavi ettiriyoruz. Ayrıca sahiplendirme yapıyoruz. Bugün de Yılmaz Erbek Apartmanı çalışmalarında kepçeden siyah bir şeyin fırladığını fark ettim. Hemen ekiplere bilgi verip kediyi aradık ve bulduk. Sahipli kediyi sahibine teslim ettik. Kendisi ağlayarak bize teşekkür etti" dedi.

(CA-



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