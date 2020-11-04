Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak

Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak

kurtarma görüntüsü

Bulduk Hayvan 

-açıklamalar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Valiliği Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun'un görevi, enkazda kalan hayvanların kurtarılmasını sağlayıp ailesine teslim etmek veya sahiplendirmek. Altun son olarak kepçe ile enkaz çalışması yapılırken bir kedinin kepçeyle takıldığını fark edip onun kurtarılamasını sağlayarak ailesine teslim etti. Sibel Altın, "Biz enkazda ya da diğer bölgelerde kalan hayvanları kurtarmak için buradayız. Elimizden geldiği kadar mağdur hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazlarda ya da tehlikeli binalarda kalan hayvanları AFAD ekipleri ile birlikte alıyoruz. Sağlık olanları ailelerine teslim ediyoruz. Yaralı olanları tedavi ettiriyoruz. Ayrıca sahiplendirme yapıyoruz. Bugün de Yılmaz Erbek Apartmanı çalışmalarında kepçeden siyah bir şeyin fırladığını fark ettim. Hemen ekiplere bilgi verip kediyi aradık ve bulduk. Sahipli kediyi sahibine teslim ettik. Kendisi ağlayarak bize teşekkür etti" dedi.
(CA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı