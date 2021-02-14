Önümüzdeki yıl Erciyes'te Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistler kayak yapacak

-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapan turistlerden görüntüler

-Murat Cahid Cıngı ile röportaj

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( KAYSERİ )- Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:- "Çok sayıda Latin Amerika ülkelerinden turist göreceğiz" KAYSERİ



- Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, önümüzdeki yıl Latin Amerika ülkelerinden gelecek turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, son yıllarda yapılan yatırımlarla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Kayakseverlere sunulan imkanlar ve tesislerle adından söz ettiren Erciyes Kayak Merkezi'ne birçok ülkeden turist geliyor. Son yapılan çalışmalarla Latin Amerika ülkelerinden de turistleri Erciyes'e getirmeyi hedeflediklerini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'te birkaç ülkeye münhasır kalmamız mümkün değil. Bizim esas derdimiz, Ukrayna pazarıyla başlayıp şehrimizi yabancı turizme alıştırdıktan sonra Avrupa, Amerika pazarı gibi özellikle harcama endeksi daha yüksek halkları buraya getirmek. En son yaptığımız çalışmalarda Latin Amerika ülkeleriyle işbirliği yapma yolunda hızla ilerledik. Biliyorsunuz özellikle Uzak Doğu, Latin Amerika, Amerika gibi ülkelerden Kapadokya'ya çok sayıda turist geliyor. Operatörlerle yaptığımız görüşmelerde bu ülkelerden Kayseri Havaalanı'na inen turistlerin Erciyes'e gelip 3-4 günlük paketlerle zaman geçirmesi, kayak yapması, akabinde Kapadokya'ya gidip oradaki dünyanın eşsiz medeniyetini görmelerini sağlamalarıydı. Bu sene yetişirse paketler satışa çıkacak, en kötü ihtimalle gelecek seneden itibaren Erciyes'imizde çok sayıda Meksikalıyı, Brezilyalıyı, Kolombiyalıyı kayak yaparken göreceğiz. Şu an günübirlik geliyorlar. İnşallah o paketler oluştuktan sonra burada çok sayıda Latin Amerika ülkelerinden turist göreceğiz. Bunun yanında bizim Alp ülkeleriyle olan ilişkimiz devam ediyor. Avusturya, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden de Erciyes'e charter uçaklarla, tarifeli seferlerle turist getirip bölgemizde daha fazla ekonomik bir hareketlilik oluşturmak ana gayemiz. Çok şükür şu anda da hedeflerimize fazlasıyla ulaşmış durumdayız. Önümüzdeki yıllarda da çok daha farklı bir turist kitlesiyle, daha kaliteli insan kaynağıyla şehrimiz ve bölgemiz karşılaşacak" ifadelerini kullandı.



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