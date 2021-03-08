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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Online eğitim alan kadınlar sergi açtı

Online eğitim alan kadınlar sergi açtı

Sergiden görüntü

Sosyal Medya Online 

-Yapılan el işi ürünler
-Röportajlar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurtlu kadınlar online eğitim sonunda yaptıkları el emeği ürünleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sergiledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve eşi Nesrin Bozkurt tarafından açılan sergideki el emeği ürünler büyük beğeni kazandı. Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle kursların kapanması üzerine eğitimleri online platformlara taşıdı. Kadınlar, sosyal medya üzerinden aldıkları eğitimler sonucu evde kendi ürünlerini yapmaya başladı.
Yapılan ürünlerin yer aldığı sergi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açıldı. Başkan Bozkurt ve eşi Nesrin Bozkurt tarafından açılan sergide ürünlerini sergileme fırsatı bulan Gülbahar Kambur, “Biz bunun her zaman olmasını istiyoruz, çünkü kadınlara istihdam sağlıyoruz, öz güven sağlıyoruz. Hem kendilerine meslek ediniyorlar hem de dayanışma açısından çok ihtiyaç var” diye konuştu.
“Daha güzel şeyler yapacağız” Başkan Bozkurt ise “Kadınlar hayatın kaynağı. Kadınlarımızın kendilerini ifade etmeleri için önlerini açmamız lazım. Bu sergi yaklaşık 1 yıldır üretilen ürünlerin sonucu. Çok değerli işler yapmışlar. Biz bundan sonra Esenyurt’ta, kadınların kendilerini ifade edeceği tüm kanalları açık tutacağız. Çok mutluyum. Bundan sonrası da gelecek. Daha güzel şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt, serginin ardından Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ne giderek hem orada görev yapan hem de Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde üretim yapan kadınları ziyaret etti. (ZA-
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