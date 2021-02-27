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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Onlarca mezar taşını tahrip etti, nedenini kimse anlamadı

Onlarca mezar taşını tahrip etti, nedenini kimse anlamadı

-Şahsın yakalanması

Mezar Taşları Polis Merkezi Akalan Kamera Mezar Taşı 

--İlginç ifadeleri
--Kırılan mezar taşları

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta aklı dengesi bozuk bir kişi girdiği sıralı mezarlıkta bulunan onlarca mezar taşını tahrip etti, yaptığı eylemin nedenini hiç kimse anlamadı. şahsın, “Ben onlara dua ediyorum, onlar bana dua etmiyor” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ta şehir merkezinde bulunan Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığında meydana geldi. Yakınının mezarını ziyaret eden bir kişi, saldırgan bir şahsın mezar taşlarına zarar verdiğini fark ederek polisi aradı. Polis ekipleri mezarlığa ait güvenlik kameralarını inceleyerek şahsı kısa sürede yakalamayı başardı. Akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan R.T isimli saldırgan şahıs ekip otosuna bindirilerek ilgili polis merkezine götürüldü. R.T’nin ekip otosuna götürülürken, “Ben onlara dua ediyorum, onlar bana dua etmiyor” şeklindeki sözleri dikkat çekti. R.T’nin eyleminin nedeni anlaşılmadı. Akli dengesi bozuk vatandaş tarafından kırılan 15’e yakın mermer mezar taşı tespit edildi.
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