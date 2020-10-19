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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Onlarca işçi yediği yemekten zehirlendi

Onlarca işçi yediği yemekten zehirlendi

Hastaneye getirilen onlarca zehirlenme vakası

Ayetler Fabrika Hastane Gesi Karın Ağrısı 

-Hastaneden detay görüntüler
-Ambulanslardan detaylar
-Kusanlardan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir ayakkabı fabrikasında onlarca işçi yediği yemekle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir ayakkabı fabrikasında yaşandı. İddiaya göre fabrikada öğle yemeği için verilen döner ve pilavdan yiyen onlarca işçi karın ağrısı yaşadı. Karın ağrısı ve mide bunaltısı gibi şikayetler üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan işçiler daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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