- Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi



- İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarına devam ediyor. İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Aksa'nın avlulularına akın etti. Baskın düzenleyen Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın içindeki Filistinlilere karşı slogan attı. Fanatik Yahudiler Cuma ve Cumartesi günleri hariç her gün, sabah veya akşam saatlerinde Mecid-i Aksa’ya baskın gerçekleşiyor.

