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- Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Mescid-i Aksa'dan detay

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis İsrail 


- İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarına devam ediyor. İsrail polisinin eşlik ettiği 88 fanatik Yahudi, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Aksa'nın avlulularına akın etti. Baskın düzenleyen Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın içindeki Filistinlilere karşı slogan attı. Fanatik Yahudiler Cuma ve Cumartesi günleri hariç her gün, sabah veya akşam saatlerinde Mecid-i Aksa’ya baskın gerçekleşiyor.
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