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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Onlar kumar oynamaktan, polis yakalamaktan usanmadı

Onlar kumar oynamaktan, polis yakalamaktan usanmadı

Kumar baskın görüntüleri

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de mühürlenmiş iki derneğe kumar operasyonu- 63 şüpheli yakalandı, şahıslara toplamda 282 bin 618 lira ceza kesildi ESKİŞEHİR

Polis Akalan Yasaklar 


- Eskişehir’de mühürlenmiş olan iki derneğe düzenlenen operasyonda Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynadıklarını iddia edilen 63 şüpheli yakalandı, şahıslara toplamda 282 bin 618 lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Korona virüs tedbirlerine karşı oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki derneğe operasyon düzenlendi.
Korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynadıkları tespit edildiği 63 kişiye sosyal mesafeye ve yasaklara uymadıkları gerekçesiyle toplamda 282 bin 618 lira ceza kesildi. Öte yandan, dernek sorumluları hakkında ise, kumar oynatmak ve yasaklara uymadıkları için adli işlem uygulandığı öğrenildi. (AS-Y)
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