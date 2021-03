Onlar kendi günlerini beraber kutladı

-İLK KADIN MUHTAR RÖPORTAJ

- Ordu'nun Ünye ilçesinde Kızılay Kadın Kolları tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle çiçek ve hediyeli kutlama düzenlendi.

Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel ile yönetimi, dünyada kadına yönelik şiddete ve Samsun'da son yaşanılan bir kadına yapılan saldırıya dikkat çekmek için, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hemcinslerine hediye ve çiçek vererek kutladı. "İlk ziyaret Ünye'nin tek kadın muhtarına" Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel'in yaptığı sürprize şaşıran Ortayılmazlar Mahalle Muhtarı Seyhan İhtiyar, "Ben Ünye'nin tek kadın muhtarıyım. Kadınlarımız özeldir. Bizler kadınlarımızı makamımız olsun yaşantımız olsun her zaman savunuyoruz. Kadınlarımız her zaman mücadele veriyorlar. Şiddetin hiç birini kadınlarımız hak etmiyor. Ben bu vesile ile bu güne özel kadınlarımızın kendi hemcinslerinin yanında olmasından dolayı ayrıca mutluyum" dedi.

"Şiddetsiz bir dünya istiyoruz" Kadınlar olarak dünyada yaşanılan şiddetin en çok kendilerine yöneldiğini ifade ederek şiddetsiz bir dünya vurgusu yapan Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "Biz kadınlar olarak hemcinslerimizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün bir çok aileyi ziyarette bulunduk. Şunu belirtmek isterim ki Samsun'da yaşanılan şiddet haberinden sonra hepimiz üzüldük. Bütün şiddet gören kadınlarımızın her zaman yanındayız. Hiç bir zaman şiddet çözüm değil. Kadınlar olarak hepimiz güçlü olmalıyız ve ayakta dimdik durmalıyız. Biz kadınlar olarak şiddetsiz bir dünya istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan ziyaretlerde Ünye genelinde yalnız yaşayan kadınlara, çocuklara ve yaşlılara çeşitli hediyeler ve çiçekler verildi.





