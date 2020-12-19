Onlar eğlenceye evlerinin balkonlarından eşlik etti

-Gençlerin müzik eşliğinde çocukları balkonlara davet etmesi

-Gençlerin çeşitli oyunlar oynaması

-Oyunlara balkonlardan eşlik eden çocukların görüntüsü

-Gençlerin Hacivat Karagöz oyunu sergilemesi

-Çocukların oyunlara eşlik etmeleri

-Gençlik Merkezi Müdürü İle röportaj

-Çocuklar İle röportaj



( ERZİNCAN )- Sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar için eğlence programı düzenlendi ERZİNCAN



- Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara yönelik başlatılan "Haydi Çocuklar Balkona" projesi kapsamında müzikli eğlence programı düzenledi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Erzincan Gençlik Merkezi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklara yönelik olarak eğlence programı düzenlendi.

Düzenlenen programa balkonlardan ve pencerelerden eşlik eden çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençleri tarafından Taksim Mahallesinde organize edilen programda Hacivat Karagöz, palyaçoların bulunduğu ekipler klarnet ve keman eşliğinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattılar. “Haydi Çocuklar Balkona” sloganıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, “Erzincan’da sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için bu etkinliği düzenledik. Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz ile birlikte çeşitli oyunlar ve müzik eşliğinde çocuklarımızı eğlendirdik ve küçük hediyeler dağıttık.” dedi.

Gönüllerince eğlenen çocuklar ise, evde kaldıkları zaman sıkıldıklarını belirterek kendileri için hazırlanan programı çok beğendiklerini dile getirip Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlere çok teşekkür ettiler.



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