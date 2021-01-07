Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Onlar artık birer maskeli minik kahraman

Onlar artık birer maskeli minik kahraman

ÇOCUKLARA MASKE VERİLMESİ

Polis Kalaba Alabalık 

-TAKILMASI
-ÇOCUKLARA BİLGİLENDİRME
-DETAYLAR

( BURSA )- Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden anlamlı hareket BURSA

- İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında ilçenin en kalabalık cadde ve sokaklarda çocuklara maske ve broşür dağıttı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, geleceğimizin mimarı olan çocuklarla birlikte toplumun üzerinde daha etkili olacağı düşüncesiyle bir etkinlik yaptı. Polisler cadde ve sokaklarda çocuklara maske ve broşür dağıtarak onları mücadeleye dahil etti. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri maskeleri çocuklara takarak onlara etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Oldukça mutlu olan çocuklar polis abilerine ve ablalarına teşekkür etti. Polisler ayrıca yetişkinlere de broşür dağıtarak korona virüse karşı ikaz etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı