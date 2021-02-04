Onkoloji hastalarına moral olsun diye hastane balonlarla süslendi

-Hastaneden görüntü

-Çalışanlardan görüntü

-Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin açıklamasından görüntü

-Tıbbi Onkoloji Uzmanı (Kemoterapi) Doç. Dr. Mustafa Öztürk açıklamasından görüntü

-Hatıra fotoğrafı çekilmesinden görüntü



( DENİZLİ )- Özel Denizli Tekden Hastanesi, 4 Şubat Dünya Kanser Gününe dikkat çekti- Op. Dr. Mehmet Tekin: “Ne kadar erken teşhis o kadar yüz güldürücü tedavi” DENİZLİ



- Özel Denizli Tekden Hastanesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla hastane bahçesini renkli balonlar ile süsledi. Personeller ve doktorlarda farkındalık için pembe ve mavi kurdele taktı. Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, ölümlerde en büyük nedenlerin birinci sırasında kanserler olduğunu erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.



Özel Denizli Tekden Hastanesi, “4 Şubat Dünya Kanser Günü” dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla hastane bahçesini renkli balonlar ve “Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” sözünün yer aldığı yazılar asıldı. Doktorlar ve hastane çalışanları da farkındalık için pembe ve mavi kurdele taktılar. Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin, Dünya Kanser Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Tekin, “4 Şubat Dünya Kanser Günü, bugün özellikle kansere karşı duyarlılığı arttırmak ve bilgilendirmek amacıyla tüm dünyada bunla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmakta. Bizde bu çerçevede hastaları daha iyi bilgilendirmek kansere karşı korkmamalarını ve geç kalmamalarını anlatmak için böyle bir etkinlikte bulunduk. Kanserlerden tedavi olmak mümkün. Kanser deyince halkımız korkuyor. Sanki çaresiz bir şeymiş gibi anlaşılıyor ama bunlar çaresiz hastalıklar değil. Ne kadar erken teşhis o kadar yüz güldürücü tedavi. Bunun için kadınlarımıza özellikle belli yaşlarda meme kanseri konusunda, erkelerde akciğer kanseri konusunda uyarıp aydınlatıyoruz. Hastalara kanserden değil de geç kalmamalarından korkmalarını tavsiye ediyoruz. Her türlü teşhis imkanlarımız hastanemizde olduğunu ve bize daha rahat ve kolay ulaşabileceklerini, tanı ve tedavinin yapılabileceğini bildiriyoruz” dedi.

“Yüzde 80’ini tedavi yöntemleriyle tamamen iyileştirebiliyoruz” Tıbbi Onkoloji Uzmanı (Kemoterapi) Doç. Dr. Mustafa Öztürk, “Artık kanser tedavisi bundan 20 ile 30 sene önceki yöntemlerle uygulanmıyor. Gerçekten çok modern tedavi yöntemleri mevcut. Sadece kemoterapi değil aynı zamanda ışın tedavisi, girişimsel radyoloji gibi diğer branşlarda da geniş perspektifli birçok uzmanlık dalının katıldığı tedavileri yapmak mümkün. Bütün kanserleri düşündüğümüzde hastalarının neredeyse yüzde 80’ini tedavi yöntemleriyle tamamen iyileştirebiliyoruz. Hasta bir daha tedavi almamak şartıyla iyileşebiliyor. Özellikle erken dönemlerde yapılan tahlillerde ve konulan tanılarda yüzde 95’lere varan yüz güldürücü sonuçlar var. Farkındalık oluşsun diye bu programı yaptık. İnsanlar morallerini bozmasınlar. Kanser tedavi edilebilecek bir hastalık türüdür” ifadelerini kullandı.



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