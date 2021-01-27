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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ondan geriye yarışmadaki görüntüler kaldı... Eyüpsultan’da dehşet: Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

Ondan geriye yarışmadaki görüntüler kaldı... Eyüpsultan’da dehşet: Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü

olay yerinden görüntüler

Olay Yeri İnceleme Yemek Yarışması Madde Bağımlısı Uyuşturucu Bağımlısı Sağlık Ekipleri 

-olay yeri inceleme ekibinden görüntü
-cenaze çıkarılırken görüntüler
-öldürülen annenin kızından görüntü
-komşularla röp
-Öldürülen MEsut Biroğlu'nun fotoğrafı
-Öldürülen annenin yarışmadan geriye kalan görütnüleri
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Önce cinayeti işledi, ardından kendini ihbar etti- Öelen anneden geriye geliniyle katıldığı yemek yarışmasındaki görüntüleri kaldı İSTANBUL

- Eyüpsultan’da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü. Zanlı, daha sonra polisi arayarak teslim olurken öldürdüğü annesinden geriye geliniyle birlikte katıldığı yemek yarışmasından görüntüler kaldı. Olay, saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B, kardeşi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti. U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu’yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu’yu (70) boğarak öldürdü. U.B, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. “Önce cinayetleri işledi sonra kendini ihbar etti” Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler U.B’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi. “Ağızlarını bantlayarak öldürdüğü ortaya çıktı” Olay yerinde önce ilçe ekipleri, ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede U.B’nin, annesinin ve ağabeyinin ağızlarını bantlayarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen annenin kızı ise gözyaşları içinde feryat etti. Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yaşlı kadından geriye yemek yarışmasından görüntüleri kaldı Öte yandan öldürülen Şükran Biroğlu’dan geriye yaklaşık iki sene önce katıldığı ve birinci olduğu bir yemek yarışmasından görüntüler kaldı. Kameraya konuşan Ümit isimli komşu, "Kapı komşumuz, yalnız iyi insanlardı. cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgır yapıyordu" dedi.
(MT-
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